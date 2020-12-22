رونالدو أفضل لاعب في يوفنتوس خلال شهر نوفمبر

حصل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، على جائزة أفضل لاعب داخل نادي السيدة العجوز خلال شهر نوفمبر الماضي.
وقدم البرتغالى كريستيانو رونالدو أداء مذهلا مع يوفنتوس الإيطالى، على المستويين المحلي والأوروبي خلال شهر نوفمبر الماضى.
وشارك كريستيانو رونالدو في 3 مباريات بالدوري الإيطالي، مع يوفنتوس ضد كلًا من سبيزيا ولاتسيو وكالياري وأحرز 5 أهداف.
كما خاض رونالدو 4 مباريات مع يوفنتوس في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، ضد فرينكفاروزي (ذهاب وإياب)، دينامو كييف، برشلونة، وأحرز 4 اهداف من بينهم هدفين داخل شباك البارسا، وصنع هدف وحيد.
ولعب كريستيانو رونالدو 13 مباراة مع يوفنتوس بكافة المسابقات، وأحرز 16 هدفًا وصنع هدف وحيد، ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 12 هدفًا.
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