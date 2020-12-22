تعقيم ملعب التدريب قبل المران الأخير للأهلي في النيجر

حرص الجهاز الطبي بالنادي الأهلي على متابعة إجراءات تعقيم أحد الملاعب الفرعية التابعة للاتحاد النيجري، قبل انطلاق المران الأخير، الذي أقيم عصر اليوم في نفس توقيت مباراة سونيديب التي تقام غدًا.
وتابع الجهاز الطبي إجراءات تعقيم الملعب وكرات التدريب قبل انطلاق المران، وكل إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.
ويلتقي الأهلي مع سونيديب في الثالثة عصر غدٍ الأربعاء بتوقيت النيجر، الرابعة بتوقيت القاهرة، في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.
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