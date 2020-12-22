كيفن يجتمع بالجهاز المعاون للأهلي قبل المران الأخير

عقد كيفن جونسون، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي اجتماعًا مع باقي أفراد الجهاز المعاون، قبل انطلاق المران الذي أقيم في الثالثة عصر اليوم بتوقيت النيجر، استعدادًا لمواجهة سونيديب.
واستعرض المدرب العام خلال الجلسة البرنامج التدريبي الذي قام الفريق بتنفيذه، والذي اشتمل على جانب بدني خفيف، فيما ركز الجهاز على تدريبات الكرة والجانب الخططي.
وأدى الأهلي مرانه عصر اليوم على الملعب التقني، أحد الملاعب التابعة للاتحاد النيجري، فيما كان الفريق قد أدى مرانه أمس على ملعب الجنرال سيني كونتشي، الذي ستقام عليه المباراة.
ويلتقي الأهلي مع سونيديب في الرابعة عصر غدٍ الأربعاء بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت نيامي، في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.
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