فقرة خاصة للعرضيات والضربات الثابتة في مران الأهلي

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي فقرة في نهاية المران، الذي أقيم عصر اليوم للتدريب على الكرات العرضية والضربات الثابتة.

وأدى الأهلي مرانه في الثالثة عصر اليوم على الملعب التقني، أحد الملاعب الفرعية التابعة للاتحاد النيجري لكرة القدم، استعدادًا لمواجهة سونيديب المقرر لها غدًا الأربعاء في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة جيدة في ضربة البداية للنسخة الجديدة بدوري أبطال إفريقيا.