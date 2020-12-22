كوليبالي يقود تشكيل النجم الساحلي فى مواجهة المقاولون العرب بالكونفيدرالية

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي التونسي ضيفًا على المقاولون العرب ، مساء اليوم الثلاثاء في السادسة، على ستاد عثمان أحمد عثمان، ضمن ذهاب الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وأعلن جورفان فييرا المدير الفني لفريق النجم الساحلي تشكيل فريقه أمام المقاولون العرب .
ويبدأ النجم المباراة بتشكيل مكون من: أيمن المثلوثي، ووجدي كشريدة، وصدام بن عزيزة، وصلاح حربي، ومرتضى بن وناس، وسليم بوخنشوش، وأمين بن عمر، وميندوزا، وياسين شيخاوي، وسليماني كوليبالي، ورضوان زردوم.
ويغيب عن الفريق علي سوما للإصابة، وعياد أيوب الذي جاءت نتيجة تحليله إيجابية من فيروس كورونا المستجد.
وتأهل المقاولون إلى دور الـ32 بعدما تخطى عقبة أرتا سولار الجيبوتي في تمهيدي البطولة بنتيجة 10-1 في مجموع المباراتين.
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