أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمباراة طلائع الجيش، المقرر انطلاقها في تمام السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري. وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى: محمود حمدي الدفاع: أسامة العزب وأحمد مودي وعاصم سعيد وحسني فتحي خط الوسط: رجب عمران وعماد فتحي وخالد أوتشو وهشام محمد الهجوم: باولن فوافي وشميلس بيكلى ويتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد كوكو ومحمد دسوقي ومصطفى شبيطة وعبد الله مجدي ومروان حمدي وصلاح عاشور وأحمد عادل "ميسي" وأحمد متعب ومحمد عادل "أمو".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فوافي وبيكلي يقودان هجوم المقاصة أمام طلائع الجيش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.