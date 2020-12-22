وهبة يقود مران الدراويش اليوم.. تعرف على موعد قيادة طلعت يوسف للفريق

قاد محمد وهبة، المدرب العام للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي، التدريبات الجماعية للفريق اليوم، لأول مرة عقب تعيينه في منصبه الجديد، برفقة سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الفريق استعدادًا لمواجهة البنك الاهلي الجمعة المقبلة في الدوري. ومن المقرر أن يتواجد طلعت يوسف في مران الفريق بداية من غدًا الاربعاء كبداية لعمله مع الاسماعيلي. يذكر أن طلعت يوسف هو أول مدير فني مصري يتولى المسئولية الفنية للدراويش بشكل رسمي في عهد مجلس ادارة نادي الاسماعيلي برئاسة المهندس ابراهيم عثمان وكان مجلس اداره النادي الاسماعيلي قام بتكليف طلعت يوسف مديرا فنيا للفريق الاول والكابتن محمد وهبه مدرب عام والكابتن سعفان الصغير مدربا لحراس المرمي والدكتور احمد عبد اللطيف مخطط احمال.

جاء هذا بعد اجتماع المهندس ابراهيم عثمان مع الكابتن طلعت يوسف والذي تم الاتفاق فيه علي العديد من النقاط وأليه العمل بالمرحله المقبله وكيفيه عوده الاسماعيلي لمكانه الطبيعي منافسا على جميع البطولات .