رامي صبري يحرز هدف تعادل إنبي في شباك غزل المحلة

تمكن رامي صبري من إحراز هدف تعادل فريقه في الدقيقة "42" من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء. وأحرز هشام عادل لاعب غزل المحلة هدف التقدم لفريقه في الدقيقة "28" من أحداث الشوط الأول من خلال تسديدة من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بحائط الصد، ولم ينجح حارس مرمى الفريق البترولي في التعامل معها. وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي : حراسة المرمى :عمرو شعبان. خط الدفاع : هاني عادل ومحمد فتح الله، ومحمد سامي وجلال العقدة. خط الوسط : هشام بلحة، وإيمانويل ايجبتور، وأحمد النادري وإيدو موزيس. الهجوم : إسلام فؤاد وأحمد حسن. أحرز رامي صبري لاعب نادي إنبي هدف تعادل فريقه في شباك فريق غزل المحلة بالمباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري لتصبح نتيجة المباراة "1-1".

وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي : حراسة المرمى :عمرو شعبان. خط الدفاع : هاني عادل ومحمد فتح الله، ومحمد سامي وجلال العقدة. خط الوسط : هشام بلحة، وإيمانويل ايجبتور، وأحمد النادري وإيدو موزيس. الهجوم : إسلام فؤاد وأحمد حسن.

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