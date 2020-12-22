نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل الرسمي للمقاولون أمام النجم الساحلي في الكونفيدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي المقاولون العرب تشكيلة فريقه التي تستعد لمواجهة نادي النجم الساحلي التونسي لحساب مباريات دور الأثنين والثلاثين مرحلة الذهاب من الكونفدرالية الافريقية.

وجاء تشكيل نادي المقاولون العرب على النحو التالي :-

حراسة المرمى: حسن شاهين

خط الدفاع: أمير عابد، فاروقا نور الدين، حسن الشامي، خالد الحسيني

خط الوسط: إبراهيم صلاح، محمد مجلي، يوسف الجوهري

خط الهجوم: أحمد شكري، محمد عصام، محمد سالم.