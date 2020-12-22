الرياضة

التشكيل الرسمي للمقاولون أمام النجم الساحلي في الكونفيدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي المقاولون العرب تشكيلة فريقه التي تستعد لمواجهة نادي النجم الساحلي التونسي لحساب مباريات دور الأثنين والثلاثين مرحلة الذهاب من الكونفدرالية الافريقية.

وجاء تشكيل نادي المقاولون العرب على النحو التالي :-

حراسة المرمى: حسن شاهين

خط الدفاع: أمير عابد، فاروقا نور الدين، حسن الشامي، خالد الحسيني

خط الوسط: إبراهيم صلاح، محمد مجلي، يوسف الجوهري

خط الهجوم: أحمد شكري، محمد عصام، محمد سالم.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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