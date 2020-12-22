فوز بنها واتحاد الشرطة واسكو وتعادل البلاستيك والتأمين بالقسم الثالث

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق اتحاد الشرطة على فريق قليوب بهدف نظيف ضمن لقاءات دوري القسم الثالث، سجله ياسر القاضي من عرضية أحمد عبد المنعم كشرى، بالجولة الرابعة للمجموعة السادسة.

وتعادل فريق العبور مع فريق الغابه بهدف لمثله تقدم مصطفى نصر في الدقيقة 5 من الشوط الأول من ضربه جزاء، وتعادل الغابه في الدقيقة 10.

محمد يوسف

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