نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز العياط وأبو النمرس والمعادى وتعادل الاتصالات وحلوان العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت الجولة الرابعة للمجموعة الخامسة مجموعه الجيزه عن عادل فريق القومي مع فريق كسكادا بهدف لمثله.

وفاز المعادي على جولدى بهدفين مقابل هدف، كما تغلب العياط على فريق البدرشين بثلاثة أهداف نظيفة.



وتعادل الإتصالات مع الصيد بدون أهداف، وتعادل فريق مستقبل وطن مع فريق 6 أكتوبر بهدفين لكل منهما.



وتعادل فريق الصف مع فريق حلوان العام بهدف لمثله، وتعادل فريق بشتيل مع فريق جينيس لنفس النتيجة.