نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ضد بطل النيجر في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الأهلي لبدء رحلة الدفاع عن لقبه الإفريقي بمواجهة فريق سونيديب بطل النيجر يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2020 / 2021.

ويتطلع الأهلي لتحقيق بداية قوية في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال إفريقيا وتحقيق الفوز على بطل النيجر في عقر داره لحسم تأهله لدور الـ16 قبل مباراة الإياب التي ستجمع الفريقين في مصر الشهر المقبل.

ويلتقى الأهلى مع سونيديب بطل النيجر في الرابعة مساء الأربعاء المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب الأخير، وستذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية الناقل الحصري والرسمي لبطولات الاتحاد الإفريقي.

ويخوض فريق الأهلي مباراة سونيديب بطل النيجر وسط غيابات عديدة في صفوفه، حيث يفقد جهود الثلاثي رامي ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة بسبب اصابتهم بفيروس كورونا، كما يغيب وليد سليمان للإصابة في الركبة، وجونيور أجايي بسبب إصابة الوتر الوحشي وناصر ماهر ويعاني من خلع بالكتف.

الجدير بالذكر أن الأهلي توج بلقب النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا على حساب غريمه التقليدي الزمالك بعد الفوز عليه بنتيجة 2-1 في نهائي البطولة.