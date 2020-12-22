أنشيلوتي يحسم موقف خاميس من مواجهة مانشستر يونايتد

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أحمد جودة - القاهرة - حسم كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي إيفرتون الإنجليزي موقف نجم الفريق الكولومبي خاميس رودريجيز وذلك من المشاركة قبل مواجهة المان يونايتد يوم غداً الأربعاء لحساب لقاءات الدور ربع النهائي من كأس الرابطة الانجليزية.

وفي المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الثلاثاء أن خاميس لن يكون موجود في مواجهة الغد وذلك بسبب عدم تعافيه من إصابة الساق التي تعرض لها.

ويعاني إيفرتون أيضًا من غياب البرازيلي آلان، الذي لن يلحق بأي من المباريات الثلاث التي سيخوضها الفريق في فترة أعياد الميلاد.