نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيمة قوية في مران الأهلي.. وتدريبات خاصة لحراس المرمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالناي الأهلي، على الجانب الخططي بشكل كبير، خلال المران الأخير الذي أقيم اليوم بالنيجر.

وأجرى الجهاز الفني تقسيمة من ثلاث مجموعات، ثم خاض الفريق فقرة خاصة للتعامل مع الهجمات، وخاض الفريق تقسيمة بطول الملعب «تراي ماتش» بمشاركة حارسين.

وخاض الأهلي مرانه اليوم على أحد الملاعب الفرعية التابعة للاتحاد النيجري لكرة القدم، فيما كان الفريق قد خاض مرانه أمس على ملعب الجنرال سيني كونتشي الذي ستقام عليه المباراة.

وفي سياق متصل، خاض محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ثلاثي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

واشتمل مران الحراس على بعض التصويب من زوايا مختلفة في الملعب والكرات العرضية.