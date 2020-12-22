ليفربول ينهي أحلام ريال مدريد وبرشلونة

ليفربول ينهي أحلام ريال مدريد وبرشلونةلا يخطط نادي ليفربول لبيع نجمه محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم المزاعم التي أثيرت بشأن شعور الدولي المصري بـ"الضيق" مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حسبما أفادت تقارير صحافية بريطانية يوم الثلاثاء.

وأشارت صحيفة "الصن" البريطانية إلى أن الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول وإدارة النادي سعداء للغاية بالمستوى اللافت لمحمد صلاح مع الفريق، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي تفكير لديهم في الاستغناء عنه.

ويستمر عقد محمد صلاح، الذي يتربع حالياً على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 هدفا، بفارق هدفين أمام أقرب ملاحقيه، حتى نهاية يونيو 2023.

وأثار صلاح التكهنات بشأن إمكانية رحيله عن ملعب "أنفيلد" خلال حوار مطول أجراه مؤخرا مع صحيفة "آس" الإسبانية، حيث فتح الباب أمام إمكانية انضمامه لأي من فريقي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين مستقبلا.

وأفادت الصحيفة بأنه مع استقرار عائلة صلاح في ليفربول، فمن غير المرجح أن تجبر تلك الواقعة اللاعب المصري على السعي للانتقال لنادٍ آخر.

وكالات