أزارو يقود الاتفاق للفوز على الفيصلي.. والعين يخسر من الوحدة في الدوري السعودي

التونسي نعيم سليتي افتتح التسجيل للاتفاق في الدقيقة 24، قبل أن يضاعف زميله السلوفاكي فرانك كيس النتيجة للفريق بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 69.
وحل وليد أزارو بديلًا في المباراة للاتفاق بدلًا من زميله عبدالله السالم، ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 95.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الاتفاق للنقطة 14 في المركز السادس، وتوقف رصيد الفيصلي عند 13 نقطة في المركز السابع.
وفي نفس الجولة، فاز الوحدة على نظيره العين بهدفين مقابل هدف.
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