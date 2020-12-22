الدوري المصرى.. المحلة يتعادل مع إنبي 1-1 في مباراة مثيرة

شهدت المباراة صغطا هجوميا من كلا الفريقين من أجل تحقيق الفوز والحصول على ثلاثة نقاط للارتقاء بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وتمكن لاعبو غزل المحلة من التصدي لكافة الهجمات والخروج من المباراة بنقطة ثمينة .
احرز هشام عادل لاعب غزل المحلة في هدف التقدم لفريقه من خلال تسديدة من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بحائط الصد، ولم ينجح حارس مرمى الفريق البترولي في التعامل معها فى الدقيقة 28.
وعادل رامي صبري النتيجة لفريقه في الدقيقة "42" من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء.
وبهذه النتيجة تواجد إنبي في المركز العاشر برصيد 4 نقاط بينما تواجد غزل المحلة في المركز الثالث عشر برصيد نقطتين
وخاض غزل المحلة المباراة بتشكيل مكون من :-
حراسة المرمى :عمرو شعبان.
خط الدفاع : هاني عادل ومحمد فتح الله، ومحمد سامي وجلال العقدة.
خط الوسط : هشام بلحة، وإيمانويل ايجبتور، وأحمد النادري وإيدو موزيس.
الهجوم : إسلام فؤاد وأحمد حسن.
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