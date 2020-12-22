تدريبات خاصة لحراس مرمى الأهلي في النيجر

خاض محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ثلاثي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالاهلي تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس. واشتمل مران الحراس على بعض التصويب من زوايا مختلفة في الملعب والكرات العرضية. وأدى الأهلي مرانه الأخير عصر اليوم على أحد الملاعب الفرعية التابعة للاتحاد النيجري لكرة القدم، استعدادًا لمواجهة سونيديب المقرر لها غدًا على ملعب الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي.

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