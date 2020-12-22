كواليس مران الإسماعيلي تحت أنظار محمد وهبة

وخاض لاعبو الفريق الأساسيون تدريبات استشفائية فى المغطس، من أجل تجنب شعورهم بالإرهاق فى ظل ضيق الوقت بين المباريات، وخاض باقى لاعبى الفريق تدريبات خططية بشكل طبيعى قبل أن يختتم بتقسيمة للوقوف على قدرات كل لاعب. وشهد المران مشاركة إبراهيم أبو اليزيد مدافع الفريق فى جانب من التدريبات الجماعية.

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