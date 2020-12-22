احكموا على أدائه.. مدرب في ليفربول يكشف حقيقة رحيل محمد صلاح عن الفريق

أكد "جاري أونيل"، المدرب المساعد لفريق ليفربول تحت 23 عامًا، أن محمد صلاح لا يظهر مع الفريق على أنه غير سعيد كما تتداول وسائل الإعلام.
وأثار محمد صلاح الجدل في الآونة الأخيرة، بعد تصريحاته التي رحب فيها بالرحيل عن ليفربول والانتقال إما لريال مدريد وإما لبرشلونة الإسبانيين.
وقال أونيل في تصريحات لجريدة ليفربول "إيكو"، "ما أسمعه عن الكيفية التي يتمرن بها صلاح في النادي لا تعطي الانطباع بأنه غير سعيد معنا".
وأضاف "أعتقد أنه يجب أن نحكم عليه بأدائه مع الفريق، وبالنسبة إليّ هو لا يبدو غير سعيد في ليفربول".
ويحتل محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفًا بعد مرور 14 جولة من عمر المسابقة.
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