كلوب يجد ضالته للتغلب على الإصابات ويحدد صفقة الموسم

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أحمد جودة - القاهرة - إستقر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي على اللاعب الذي سيتم الحصول على خدماته خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وقالت صحيفة " ذا تايمز " البريطانية أن إدارة الريدز توصلت لإتفاق مع إدارة برمنجهام سيتي للحصول على خدمات كالوم سكانلون صاحب الخمسة عشر عاماً.

ويُعتبر اللاعب واحد من أبرز اللاعبين الذين ظهروا على الساحة مؤخراً ومن المُنتظر أن يكون سعر الصفقة 500 ألف جنية إسترليني.