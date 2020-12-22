باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك في الميركاتو الشتوي

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أحمد جودة - القاهرة - حسم المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، ملف الراحلين عن صفوف القلعة البيضاء في الميركاتو الشتوي المقبل.

باتشيكو يوافق على رحيل عمر السعيد ومحمد عبد السلام

وافق المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على رحيل الثنائي عمر السعيد مهاجم الأبيض ومحمد عبد السلام في الميركاتو الشتوي المقبل.

وتلقى عمر السعيد عدة عروض للرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، كان أبرزها عرض سيراميكا كليوباترا إلا أن مسؤولي الزمالك رفضوا رحيله في بداية الموسم.

ويرغب الإسماعيلي في الحصول على خدمات محمد عبد السلام مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، في الفترة المقبلة وهوا قد يحدث في الميركاتو الشتوي المقبل، لاسيما قرار المدرب البرتغالي.

وفي سياق آخر تأهل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك رسميا لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، بعد إنسحاب غزالة التشادي من دور الـ32 رسميا