نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسونيديب في إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي في الوقت الحالي لخوض أولى مبارياته الأفريقية أمام نادي "سونيديب" بطل النيجر، في المباراة التي من المقرر أن تُقام يوم الأربعاء المقبل، في افتتاحية مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا التي نجح في الحصول عليها في آخر نسخة.

ويمكن مشاهدة المباراة عبر قناة الأهلي المفتوحة الناقلة للقاء الأحمر ضد سونيديب في دوري أبطال أفريقيا، ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة.

وتقام المباراة وسط الإلتزام بالإجراءات الوقائية الصارمة والبروتوكولات الصحية المتبعة، لضمان سلامة الجميع من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ويقدم إليكم "الفجر الرياضي" تردد قناة الأهلي المفتوحة كالآتي:-

التردد: 12340 أفقى (H)

معدل الترميز: 27500

معامل الخطأ: ¾

وتحرص قناة الأهلي على إذاعة ونقل جميع مباريات الفريق، كما تقدم العديد من البرامج من قِبل مجموعة بارزة من الرياضيين والخبراء المصريين، ولذلك تحظى بمشاهدة عالية من عشاق الساحرة المستديرة.

أما على المستوى المحلي، يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 6 نقاط، متفوقًا على سيراميكا كليوباترا صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط.

وتمكن الشياطين الحمر من تحقيق فوزين متتاليين على كلًا من مصر المقاصة بنتيجة 3-1، وغزل المحلة بثلاثية نظيفة، في أول جولتين من الدوري المصري الممتاز بالموسم الجديد 2020-2021.