نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الفوز على الاتحاد الليبي بالكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن الفوز الدي تحقق على حساب الاتحاد الليبي في بداية مشوار الفريق بكأس الكونفدرالية، شيء إيجابي ولكن الفريق يحتاج للتحسن في جميع الجوانب المختلفة في اللقاءات المقبلة، موضحا أن الفريق ارتكب بعض الأخطاء يجب العمل على تلافيها والنقطة الإيجابية الأهم هي الفوز بهدف.

وقال المدير الفني أن الفريق عليه التحسن ويعمل تصحيح الأمور، موضحا أن محمد فتحي تم استبعاده بسبب إصابة وتم استبدال تراوري مع نهاية الشوط الأول بسبب إصابة قوية في الأنكل، وسيعمل على تجهيز اللاعبين للقاءات الدوري المتبقية.

وشدد المدرب على أن المشوار ما يزال طويلا وكرة القدم على تعتمد على الأسماء فقط ولابد من الاجتهاد داخل الملعب، ولدي ثقة كبيرة في إمكانيات فريقي وقدرتهم على التحسن في المرحلة المقبلة، واللاعبون لديهم رغبة كبيرة في التطور والظهور بصورة أفضل ونتائج أكثر إيجابية.

وأشار إلى أن هدف النادي هو المنافسة على جميع البطولات، ولكن أولا يجب على الفريق التحسن والوصول لمستوى الأداء المطلوب والذي يتساوى مع حجم الأسماء الموجودة، ولا يعتمد على الحديث كثيرا ولكنه يعمل على ذلك ولابد من العمل بجد يوميا من أجل التحسن والظهور بالشكل المطلوب، موضحا أنه لابد من الاجتهاد في جميع المستويات للظهور بصورة جيدة واللاعبون يبذلون مجهودا كبيرا في اللقاء.