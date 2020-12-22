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زيدان يطالب ريال مدريد بصفقة واحدة في يناير

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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني يرغب في تعزيز وتدعيم صفوف الملكي في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل. 

وأكد الإعلامي إدواردو إندا عبر برنامج الشيرنجيتو الإسباني الشهير أن زيدان طالب مسئولي ريال مدريد بالتعاقد مع صفقة واحدة في الشتاء القادم.

وأفاد الإعلامي إدواردو إندا بأنه لم يتم الكشف عن الصفقة التي يحتاجها زيدان في يناير القادم أو عن المركز الذي يرغب المدير الفني الفرنسي في تدعيمه في النصف الثاني من الموسم الحالي.

وألمح الإعلامي إدواردو إندا أن ريال مدريد لا يعاني من أي غياب في الوقت الحالي أو إصابة طويلة الأمد في صفوفه ولكن هناك تقارير تفيد بأن إيسكو يرغب في الرحيل عن الملكي في الشتاء المقبل.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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