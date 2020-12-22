شوط أول إيجابي بين مصر المقاصة وطلائع الجيش 1 - 1

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي مصر المقاصة وطلائع الجيش، بالتعادل الإيجابي 1 - 1، في اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.

تمكن عمرو جمال، من إحراز هدف تقدم طلائع الجيش في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول من المباراة من خلال تمريرات قصيرة في وسط الملعب، وصلت إلى أحمد سمير الذي أرسل تمريرة طولية إلى عمرو جمال، الذى مر من عاصم سعيد لاعب مصر المقاصة، وسدد كرة صاروخية رائعة من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك. وتمكن لاعبو طلائع الجيش من شن خطرة على مرمي مصر المقاصة منذ انطلاق صفارة الشوط الأول. وأحرز أحمد عبد العزيز "مودي"، هدف تعادل فريقه في شباك طلائع الجيش في الدقيقة 42 من خلال ركلة جزاء. وخاض مصر المقاصة المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمود حمدي الدفاع: أسامة العزب وأحمد مودي وعاصم سعيد وحسني فتحي خط الوسط: رجب عمران وعماد فتحي وخالد أوتشو وهشام محمد الهجوم: باولن فوافي وشميلس بيكلى ويتواجد على دكة البدلاء كل من: "محمد كوكو ومحمد دسوقي ومصطفى شبيطة وعبد الله مجدي ومروان حمدي وصلاح عاشور وأحمد عادل "ميسي" وأحمد متعب ومحمد عادل "أمو".

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