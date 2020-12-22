منتخب الشاطئية يفوز على نظيره السعودي ٨-٠

فاز منتخب مصر للكرة الشاطئية على نظيرة المنتخب السعودي بنتيجة 0/8 ، في المباراة الودية التي جرت بينهما اليوم ضمن المعسكر الحالي لمنتخب مصر بالسعودية، استعدادا لكأس القارات بدبي في فبراير المقبل ونهائيات الأمم الأفريقية بالسنغال في مايو المقبل. سجل الأهداف الثمانية: حسام باولو (أربعة أهداف) وهدف لكل من: مصطفي سمير و مصطفي صاصا و عبدالرحمن حسن واحمد الشحات. ويلتقي منتخب مصر مع نظيره السعودي غدا الاربعاء في المباراة الودية الثانية التي يختتم بها معسكره هناك.

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