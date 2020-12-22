نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم بيراميدز: الفريق يطمح للفوز بجميع البطولات التي يشارك فيها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال عمر جابر لاعب بيراميدز إن الفوز على الاتحاد الليبي مهم للغاية خاصة وأنها بداية مشوار في البطولة، حيث نجح الفريق في تحقيق إنجاز في النسخة الماضية وتحقيق لقب الوصافة ويسعى للفوز في النسخة الحالية.

وشدد جابر على أن الفريق لم يقدم المستوى المطلوب منه حتى الآن في الدوري ولكن اللاعبون تعاهدوا على الفوز وتحقيق الانتصارات في اللقاءات المقبلة، والفريق يطمح للفوز بجميع البطولات التي يشارك فيها، خاصة مع التدعميات القوية التي أجراها النادي بداية الموسم وضم مجموعة نجوم رائعة في مختلف المراكز.

وأشار جابر إلى أنه يلعب في أي مكان يطلبه فيه المدير الفني وجميع خطوط الوسط والدفاع شارك فيها ولديه خبرة في التعامل معها، والفريق قادر على الظهور بمستوى متميز في اللقاءات المقبلة.