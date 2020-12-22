نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إعادة مباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الايطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقرر بشكل رسمي إعادة مباراة يوفنتوس ضد نابولي والتي كانت قد ألغيت من الجولة الثالثة للدوري الإيطالي بعد أن فشل فريق الجنوب السفر إلى تورينو بسبب قرار تم فرضه بواسطة السلطات المحلية بالمدينة.

وقال موقع فوتبول إيطاليا أن اللجنة الاوليمبية الوطنية الإيطالية أصدرت قرار بإعادة جدولة المباراة وبالتالي عدم إحتساب اليوفي فائز بها بجانب عودة النقطة المخصومة من نابولي إلى رصيد الفريق.

يُذكر أن نابولي لم يحضر إلى ملعب أليانز ستاديوم في 4 أكتوبر الماضي، ليصدر قرار باعتبار نابولي مهزومًا بنتيجة (3-0)، بجانب خصم نقطة من رصيده لعدم حضوره للمباراة المخطط لها.