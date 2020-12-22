فييرا يكشف كواليس التعاقد مع عصام الحضري مدربا لحراس النجم الساحلي

أكد البرازيلي "جورفان فييرا"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي التونسي، أن انضمام عصام الحضري، الحارس التاريخي لمنتخب مصر، إلى الجهاز الفني مدربًا لحراس المرمى؛ سيكون إضافة إلى الفريق.

وتوصل النجم الساحلي، إلى اتفاق مع عصام الحضري للتعاقد معه، لكن مرض والدته تسبب في تأخير توقيع العقود بشكل رسمي.

وقال "فييرا"، في تصريحات تلفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس" بعد مواجهة المقاولون العرب، "لست صاحب القرار في التعاقد مع عصام الحضري من عدمه، المفاوضات تتم مع إدارة النجم الساحلي".

وأضاف "لدي في الجهاز الفني مدرب حراس مميز، وإذا جاء الحضري فلن أمانع، ولكن يجب أن نعمل كفريق واحد".

وتابع "إدارة النجم الساحلي دخلت في مفاوضات مع عصام الحضري قبل أن أتولى قيادة الفريق، وعندما سألوني عن رأيي في انضمامه إلى الجهاز الفني كمدرب حراس لم يكن لدي أي مانع".

واختتم المدير الفني للنجم، قائلًا "الحضري يعتبر صديقا لي وسيكون إضافة للفريق حال التعاقد معه لأنه يمتلك خبرة كبيرة".

يُذكر أن النجم الساحلي تعادل سلبيا مع المقاولون العرب في ذهاب دور الـ32 الأول من بطولة الكونفدرالية، ليتأجل الحسم إلى لقاء العودة المقرر إقامته في تونس يوم 6 يناير المقبل.