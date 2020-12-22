طائرة الاتحاد 19 سنة يفوز علي دلفي ويحقق بطولة الإسكندرية

استطاع فريق كرة الطائرة 19 سنه بنادي الاتحاد السكندري التتويج ببطولة دوري منطقة الاسكندرية دون هزيمة، حيث انهى الدوري اليوم امام دلفى بثلاث اشواط مقابل لا شئ وجاءت كالأتي:- ٢٢/٢٥، ٢٣/٢٥، ١٨/٢٥. وتوج بكأس الدوري علي صالة نادي الاتحاد السكندري في حضور ا اسماعيل محمد عضو مجلس ادارة نادي الاتحاد السكندري ورئيس منطقة الاسكندرية للكرة الطائرة ناصر شعبان والدكتورة نادية رشوان عضو مجلس الإدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة. وجاء في المركز الثاني فريق سموحة ودلفي في المركز الثالث.

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