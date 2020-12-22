أوساسونا يتعادل 2 - 2 مع إلتشي في الدوري الإسباني

تعادل فريق أوساسونا مع نظيره إلتشي بنتيجة 2-2 ، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ، في إطار دور الخامس عشر من منافسات الدوري الإسباني .

وجاءت أهداف اللقاء عن طريق روبين سانتوس لاعب اوساسونا في الدقيقة العاشرة ثم تعادل شافيز لاعب التشي في الدقيقة 46 ، ثم جاء هدف التقدم لاوساسونا عن طريق داركو في الدقيقة 64 ، واخيرًا يتعادل جويدو كارييو في الدقيقة 74 لصالح التشي لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين .

وبهذه النتيجة ، يحتل فريق أوساسونا المركز التاسع عشر برصيد 12 نقطة ، بينما يحتل فريق التشي المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة من جدول ترتيب الليجا .