إشبيلية يخطف فوزا قاتلا من فالنسيا في الدوري الإسباني

نجح فريق إشبيلية في الفوز على فالنسيا 1-0 ، في المباراة التي أقيمت على ملعب المستايا ، في إطار الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني .

وشهد الشوط الأول انحثار اللعب في وسط الملعب في بدايته حى نهايته .

وفي نهاية الشوط الثاني ، نجح خيسوس فيرنانديز سوسو لاعب إشبيلية في تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 81 من عمر المباراة .

وبهذه النتيجة ، يحتل فريق إشبيلية المركز الخامس برصيد 23 نقطة ، بينما يحتل فريق فالنسيا المركز الثالث عشر برصيد 15 من ترتيب الدوري الإسباني .