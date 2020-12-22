إشبيلية يخطف فوزا قاتلا من فالنسيا في الدوري الإسباني

وشهد الشوط الأول انحثار اللعب في وسط الملعب في بدايته حى نهايته .
وفي نهاية الشوط الثاني ، نجح خيسوس فيرنانديز سوسو لاعب إشبيلية في تسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 81 من عمر المباراة .
وبهذه النتيجة ، يحتل فريق إشبيلية المركز الخامس برصيد 23 نقطة ، بينما يحتل فريق فالنسيا المركز الثالث عشر برصيد 15 من ترتيب الدوري الإسباني .
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