هدف المباراة الوحيد أحرزه السوري عمر السومة في الدقيقة 53 بضربة رأسية رائعة، بعد تلقيه تمريرة عرضية من زميله حسون من الجهة اليمنى.
ورفع السومة رصيده من الأهداف في الدوري السعودي للهدف الخامس في وصافة ترتيب هدافي المسابقة خلال الموسم الحالى.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أهلي جدة للنقطة 19 في المركز الثاني، فيما توقف رصيد الفتح عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأهلي يفوز على الفتح ويصعد لوصافة الدوري السعودي.. ورقم قياسي للسومة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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