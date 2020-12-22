محمد صلاح في تشكيل الأفضل بـ البريميرليج لعام 2020 من سكاي سبورتس

اختار جيمي كارييجير وجاري نيفيل محللا شبكة سكاي سبورتس، التشكيل المثالي لبطولة الدوري الإنجليزي لعام 2020. وتواجد محمد صلاح في التشكيل المثالي للمحللين، بعد قيادته ليفربول للتتويج بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وتصدره جدول ترتيب هدافي المسابقة الموسم الحالي. وجاء تشكيل البريميرليج المثالي كالآتي: في حراسة المرمى: أليسون خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - فان دايك - كوادي - روبرتسون خط الوسط: هندرسون - دي بروين - برونو فيرنانديز خط الهجوم: محمد صلاح - سون هيونج مين - هاري كين

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