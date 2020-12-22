محمد النني يقود تشكيل أرسنال أمام مانشستر سيتي في كأس الرابطة

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره مانشستر سيتي في دور ربع النهائي لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية. وضم تشكيل أرسنال كلاً من: في حراسة المرمى: رونارسون خط الدفاع: موستافي - جابريال - كولاسينتش خط الوسط: ميتلاند نايلز - محمد النني - داني سيبايوس - سيدريك خط الهجوم: ويللوك - لاكازيت - مارتينيلي وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الإمارات.

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