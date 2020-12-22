رسميا.. عمر السومة الهداف التاريخي لبطولة الدوري السعودي

أصبح السوري عمر السومة، مهاجم أهلي جدة، أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في الدوري السعودي بعد هدفه في شباك الفتح في المباراة المقامة حاليًا، في الجولة التاسعة للمسابقة.

وأحرز السومة هدف الأهلي الأول في شباك الفتح في الدقيقة 53 من المباراة التي تقام حاليًا، ليرفع رصيده من الأهداف في الدوري السعودي لـ 173 هدف، متفوقًا على ناصر الشمراني مهاجم الهلال والشباب السابق، الذي أحرز 126 هدفًا.

ورفع السومة رصيده من الأهداف في الدوري السعودي للهدف الخامس في وصافة ترتيب هدافي المسابقة خلال الموسم الحالى.

وتشير النتيجة في الوقت الحالي لتقدم الأهلي بهدف نظيف قبل نهاية المباراة بربع ساعة.