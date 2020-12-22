الرياضة

إشبيلية يعود بفوز ثمين من الميستايا

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية من العودة بنقاط الفوز من ملعب الميستايا على مضيفه فريق نادي فالنسيا وذلك بهدف مقابل لا شيء في المبارةا التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء بهدف مقابل لا شيء لحساب لقاءات الجولة الخامسة عشر من الليجا.

ظل التعادل السلبي هو سيد الموقف بين الفريقين حتى الدقيقة 81، عندما سجل النجم خوسيه خواكين فرنانديز "سوسو" هدف انتصار الأندلسيين.

بهذا الفوز رفع نادي إشبيلية رصيده من النقاط إلى النقطة الثالثة والعشرين إرتقى بها للمركز الخامس فيما توقف رصيد فالنسيا عند النقطة الخامسة عشر في المركز الثالث عشر.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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