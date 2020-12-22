نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل يوفنتوس الرسمي لمواجهة فيورينتينا في الدوري الايطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أندريا بيرلو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي يوفنتوس تشكيلة البيانكونيري التي تستعد لمواجهة فريق نادي فيورينتينا لحساب مباريات الدوري الايطالي الممتاز.

وجاءت تشكيلة البيانكونيري على النحو التالي :-

حراسة المرمى: تشيزني.

الدفاع: ساندرو - بونوتشي - دي ليخت.

الوسط: كييزا - ماكيني - بينتاكور - كوادرادو - رامزي.

الهجوم: موراتا - كريستيانو رونالدو.

وتأتي دكة البدلاء كالتالي:بوفون، بنسوليو، كيليني، دانيلو، دراجوسين، فرابوتا، بيرنارديسكي، بورتانوفا، كولوسيفسكي، ديبالا، دا جارسا.