نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل يوفنتوس الرسمي لمواجهة فيورينتينا في الدوري الايطالي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن أندريا بيرلو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي يوفنتوس تشكيلة البيانكونيري التي تستعد لمواجهة فريق نادي فيورينتينا لحساب مباريات الدوري الايطالي الممتاز.
وجاءت تشكيلة البيانكونيري على النحو التالي :-
حراسة المرمى: تشيزني.
الدفاع: ساندرو - بونوتشي - دي ليخت.
الوسط: كييزا - ماكيني - بينتاكور - كوادرادو - رامزي.
الهجوم: موراتا - كريستيانو رونالدو.
وتأتي دكة البدلاء كالتالي:بوفون، بنسوليو، كيليني، دانيلو، دراجوسين، فرابوتا، بيرنارديسكي، بورتانوفا، كولوسيفسكي، ديبالا، دا جارسا.