نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفاندوفسكي: رونالدو وميسي لاعبين استثنائيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونيخ الألماني، أنه يحتل نفس مكانة النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، رغم تفوقه عليهما بحصوله على جائزة أفضل لاعب في العالم هذا العام.



وقال مهاجم بايرن ميونخ ليفاندوفسكي، لمجلة فرانس فوتبول، اليوم الثلاثاء "ميسي ورونالدو يحتلان المكانة نفسها في القمة منذ فترة طويلة، هذا يجعلهما لاعبين استثنائيين، لا أرى نفسي في نفس مكانتهما".

وأضاف "لكن إذا نظرت إلى إحصائيات العام الحالي والإحصائيات السابقة فإنني أعتقد بأنني جيد للغاية فيما يتعلق بالأداء والأهداف التي أحرزها".

وتصدر ليفاندوفسكي قائمة هدافي "البوندسليغا" وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا ليقود بايرن ميونخ للفوز بالألقاب الثلاثة في الموسم الماضي بجانب لقب كأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الألماني.