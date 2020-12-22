كشف هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إن النادي حدد موعد مباراة الإياب أمام نادي الاتحاد الليبي في كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وقال هاني سعيد، إن المباراة ستقام يوم 5 يناير المقبل على استاد الدفاع الجوي في السادسة والنصف مساءً، وتم إخطار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بالموعد.
ونجح بيراميدز في تحقيق انتصار على نظيره نادي الاتحاد الليبي في ذهاب دور الـ ٣٢ من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد الإسكندرية بهدف دون مقابل سجله المهاجم الغاني جون أنطوي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مباراة العودة.. بيراميدز يواجه الاتحاد الليبي في الدفاع الجوي 5 يناير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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