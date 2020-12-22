كوروتوني يهزم بارما 2 - 1 بالدوري الإيطالي

نجح فريق كوروتوني في تحقيق الفوز 2 - 1 على نظيره بارما في المباراة التي جمعتهما في إطار الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الإيطالي.
وجاءت أهداف المباراة عن طريق جونيور ميسياس في الدقيقة 24، و44 لصالح فريق كوروتوني، بينما جاء هدف بارما الوحيد عن طريق جوراي كوشكا في الدقيقة 57.
وبهذه النتيجة، يحتل فريق كوروتوني المركز الثامن عشر من ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 9 نقاط، بينما يحتل فريق بارما المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة.
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