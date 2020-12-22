أعلن المدرب الإيطالي أندريا بيرلو، المدير الفني لنادي يوفنتوس، تشكيل فريقه الرسمي لمباراة فيورنتينا في إطار الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري الإيطالي . وجاء تشكيل يوفينتوس كالتالي :. حراسة المرمى: تشيزني. خط الدفاع: كوادرادو، ساندرو، دي ليخت، بونوتشي. خط الوسط: ماكيني، بيتانكور، رامسي، كيزا. خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، باولو ديبالا. مقاعد بدلاء يوفنتوس بوفون، بنسوليو، كيليني، دانيلو، دراجوسين، فرابوتا، بيرنارديسكي، بورتانوفا، كولوسيفسكي، ديبالا، دا جارسا. ويحتل فريق يوفينتوس المركز الرابع من ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة ، بينما يحتل فريق فيورنتينا المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رونالدو وديبالا يقودان هجوم يوفينتوس أمام فيورنتينا بالدوري الإيطالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.