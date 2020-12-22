تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة أرسنال في كأس الرابطة

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة ارسنال، في دور ربع النهائي لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية.



حراسة المرمى: ستيفين خط الدفاع: كانسيلو، دياز، لابورتي، زيتشنكو خط الوسط: رودريجو، فيرناندينيو، سيلفا خط الهجوم: محرز، خيسوس، فودين وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي

وجاء تشكيل ارسنال كالآتي: في حراسة المرمى:رونارسون خط الدفاع:موستافي - جابريال - كولاسينتش خط الوسط: ميتلاند نايلز - محمد النني - داني سيبايوس - سيدريك خط الهجوم: ويللوك - لاكازيت - مارتينيلي

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