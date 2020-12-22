إنجاز جديد لناشئات الجمباز في الأهلي

حقق فريق ناشئات الأهلي للجمباز تحت ٨ سنوات إنجازا جديدا وحصد 21 ميدالية متنوعة، من بينها 19 ذهبية وفضيتان في منافسات بطولة كأس مصر للجمباز التي أقيمت في نادي مدينة نصر رغم من توقف النشاط الرياضي ٥ اشهر اوائل هذا العام لانتشار جائحة كورونا ، ووسط تطبيق اجراءات احترازية مشددة وقواعد التباعد الاجتماعي التي فرضها الاتحاد المصري للعبة

وضمت قائمة الفائزات بأصحاب المركز الأول والميداليات الذهبية كلا من ليلي أبو المجد خيري وخديجة خالد محمد ، كارما أحمد فهمي ، مريم أمير مجدي ، دارين أحمد محمد، أيسل مصطفى أمين، ملك جلال الدين أحمد ، لارا كريم محمد أسامة، لمار شادي محمود فؤاد، كرمة أحمد سعد، توالي إسلام حلمي، زينه محمد خلف، جوليا أحمد شريف، سارة محمود سعيد، ليلي عمرو إبراهيم، سولين وسام عبد العظيم، كرمة محمد عباس القوصي، سجدة حلمي يوسف و جوري نور الدين أحمد.

وحققت اللاعبتان لارا باهي هاني، ويارا محمود رضا المركز الثاني والميدالية الفضية وشهدت منافسات البطولة حضور رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي.

يذكر أن جهاز الجمباز بالنادي يترأسه الدكتور محمد فؤاد، ومها نجيب المدرب العام لقطاع الآنسات، وتضم قائمة المدربين والمدربات بالقطاع كلًا من زينة أشرف شومان، وشيماء عيد محمد، ومحمد أحمد عثمان، وعبد الرحمن أحمد المهدي، وتقي الدين أحمد سعد ومحمد مصطفي و اسلام اسامه جلال.. والإداري طارق صميم، فيما ضم الطاقم الطبي كلا من الدكتور أحمد مسعد والدكتورة رانيا عادل العبد.

و أعرب الدكتور محمد فؤاد، رئيس جهاز الجمباز عن سعادته الكبيرة بتحقيق لاعبات النادي لهذه النتائج، مشيدا بالجهد الكبير الذي بذله الجهاز التدريبي مع اللاعبات حتى وصلن إلى هذا المستوى المتميز وحققن عددا كبيرا من الميداليات ما بين ذهب وفضة، مؤكدًا تقديره للاعبات بعد المجهود الكبير المبذول من جانبهن قبل البطولة.

وأعربت مها نحيب المدرب العام بالقطاع عن سعادتها الكبيرة بفريق الناشئات تحت 8سنوات، وأكدت أن تحقيق هذه النتائج المبشرة أمر يعكس الجهد المبذول في هذه اللعبة، ويؤكد على أن القادم سيكون أفضل في مستقبلها على كافة المستويات.

وأضافت: «رغم توقف النشاط فترة 5 أشهر، إلا إنه كان لدينا رفض شديد لتوقف التدريبات، وتم إعداد برنامج لمواصلة التدريب «أون لاين» للحفاظ علي اللياقة البدنية للاعبات، وبذل المدربون والجهاز الفني جهدا كبيرا في هذه المرحلة؛ للحفاظ علي الفريق ومستواه، بل ورفعه ولعب أولياء الأمور دورا كبيرا في مساعدة المدربين والمدربات لتحقيق الهدف المطلوب».