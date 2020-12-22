علاء عبد الغني: الحكم تجاهل احتساب ركلة جزاء صحيحة المقاولون.. وراضون عن الأداء

أبدى علاء عبد الغنى المدرب العام للفريق الاول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، رضاه عن أداء لاعبى فريقه أمام النجم الساحلى فى ظل الظروف التى يعانى منها ذئاب الجبل بسبب الغيابات.
وقال عبد الغنى عبر قناة أون تايم سبورت: نلاعب فريق كبير ومحترم عاملين حسابه من بدري جدًا وحظنا السئ أن نواجه فريق كبير فى بداية مشوارنا بالبطولة، ولدينا 12 لاعبا غائبين عن المباراة، وهذا أثر علينا خاصة فى الهجوم، الأهم بالنسبة لنا كان عدم استقبال أى أهداف، ولعبنا على الهجمات المرتدة.
أضاف: لنا ركلة جزاء صحيحة 100% ولم يحتسبها الحكم وهذه الكرات خارج أرضنا تحتسب حتى مع غياب الفار، وأشكر اللاعبين على هذا الأداء رغم نقص الخبرات الأفريقية، الأهم أننا لم نستقبل أهداف، وفى حالة سجلنا هدف سيفرق معنا
واصل: مباريات الدورى هى التى وصلتنا لهذه النقطة، المباراتين الماضيتين لم نحصد أى نقطة وغاب عنا التوفيق، ولدينا لاعبين جيدين لما يحصلوا على فرصة بسبب الجاهزية الفنية، لأنهم لم يكونوا يشاركوا مع فرقهم الماضية، وأتمنى أن نقدم أداء جيد فى المباراة المقبلة فى تونس.
استكمل: المباريات أصبحت متساوية مع الفرق الجماهيرية الآن فى غياب الجمهور، وهذا ظهر مع الأهلى والزمالك، لويس إدوارد لم يكن جاهزًا بنسبة 100% غاب عنا لفترة طويلة بسبب إصابته بكورونا وبعد عودته انتظم فى التدريبات لكن لم يكن جاهزًا بالكامل.
انتهت أحداث مباراة المقاولون العرب والنجم الساحلي بالتعادل السلبي في إطار مباراة الذهاب لدور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية فى المباراة التى يستضيفها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.
وتأهل المقاولون إلى دور الـ 32 بعدما تخطى عقبة أرتا سولار الجيبوتي في تمهيدي البطولة بنتيجة 10-1 في مجموع المباراتين.
وبدأ عماد النحاس المدير الفني للمقاولون بتشكيل مكون من "حسن شاهين، وأمير عابد، وفاروق نور الدين، وخالد الحسيني، وحسن الشامي، وإبراهيم صلاح، ومحمد مجلي، ويوسف الجوهري، وأحمد شكري، ومحمد عصام، ومحمد سالم".
أما النجم الساحلي فيبدأ بتشكيل مكون من: "أيمن المثلوثي، ووجدي كشريدة، وصدام بن عزيزة، وصلاح حربي، ومرتضى بن وناس، وسليم بوخنشوش، وأمين بن عمر، وميندوزا، وياسين شيخاوي، وسليماني كوليبالي، ورضوان زردوم".
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