نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إصابة ثنائي الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض الثنائي طارق حامد ومحمود علاء لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأثبتت المسحة الطبية التي أجراها ثنائي القلعة البيضاء إيجابية العينة وتأكد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

ومن المقرر أن يخضع الثنائي للعزل الصحفي وفقا لبروتوكل وزارة الصحة للتعافي من فيروس كورونا.

ويستعد يستعد الزمالك لمواجهة الأهلى في المباراة المقرر إقامتها يوم 28 من شهر ديسمبر الجارى، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز.