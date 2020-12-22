نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحقق فوزًا صعبًا على الفتح بالدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الأهلي فوزًا صعبًا على ضيفه الفتح 1-0 اليوم الثلاثاء في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة، من الدوري السعودي للمحترفين.

وفي باقي المباريات حقق الاتفاق فوزا كبيرا على مضيفه الفيصلي 3-0 في الوقت الذي قلب فيه ضمك تأخره بهدف أمام ضيفه أبها إلى فوز 2-1 كما فاز الوحدة على العين 2-1 أيضاً.

وعلى الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية، سجل المهاجم السوري عمر السومة هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 53.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 19 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف الهلال المتصدر.

وفي المباراة الثانية، حسم الاتفاق فوزه على الفيصلي بثلاثة أهداف حملت توقيع التونسي نعيم سليتي في الدقيقة 24 والسلوفاكي فيليب كيس من ضربة جزاء في الدقيقة 69 والمغربي وليد أزارو في الدقيقة 90.

الفوز رفع رصيد الاتفاق إلى 14 نقطة في المركز السادس بفارق نقطة واحدة عن الفيصلي صاحب المركز السابع.

وفي المباراة الثالثة تقدم أبها بهدف في الدقيقة التاسعة عن طريق كريم العواضي لكن المدافع الأرجنتيني سيرخيو خافيير فيتور أدرك التعادل لضمك في الدقيقة 37، ثم خطف مازن أبو شرارة هدف الفوز القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وحقق ضمك فوزه الثاني هذا الموسم مقابل تعادل وحيد وست هزائم ليرفع رصيده إلى سبع نقاط لكنه ظل في المركز الأخير.

وتعرض أبها للهزيمة الرابعة مقابل ثلاثة انتصارات وتعادلين ليتوقف رصيده عند 11 نقطة في المركز الثاني عشر.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، تقدم الوحدة بهدف عن طريق هيرناني خورخي سانتوس في الدقيقة 25، لكن بعد ثلاث دقائق فقط أدرك أمادو موتاري التعادل للعين.

وحسم الوحدة الفوز بهدف عكسي سجله حسن الحربي لاعب العين بالخطأ في مرماه في الدقيقة 77.

الفوز رفع رصيد الوحدة إلى 12 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد العين عند سبع نقاط في المركز الرابع عشر.