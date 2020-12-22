نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة مفاوضات الأهلي مع عمر السومة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية سعودية، عن مفاوضات المهاجم السوري عمر السومة مع الأهلي من أجل الانتقال إلى المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وارتبط إسم عمر السومة بالانتقال إلى الأهلي خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل عدم تجديد تعاقده حتى الآن مع أهلي جدة السعودي.

وبحسب صحيفة "الرياض" السعودية في نسختها الورقية، فإنه لا توجد أي مفاوضات من جانب الأهلي بشأن التعاقد مع عمر السومة.

وتابعت الصحيفة، أن النجم الكونغولي والتر بواليا مهاجم نادي الجونة، هو الأقرب للانضمام إلى الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة، أنه رغم الإمكانيات الرائعة التي يمتلكها عمر السومة، إلا أنه خارج حسابات القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.