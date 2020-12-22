نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات قوية للترسانة وطنطا وشبين وبتروجت والداخلية بالقسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق في الثانية والنصف من عصر الأربعاء منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية مجموعة القاهرة والفتاة بإقامة 8 مباريات قوية ومرتقبة.

ويقدم الفجر الرياضي مباريات الجولة الهامة :



1- زد اف سى مع السكة الحديد



يستضيف فريق زد بقيادة أسامة نبيه، نظيره فريق السكة الحديد بقيادة جمعه مشهور، بملعب الأول في أكتوبر، حيث يتصدر زد القمة برصيد 8 نقاط بعد فوزه على فريق كوكاكولا بهدف، بينما فريق السكة الحديد في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط بعد هزيمته من فريق منتخب السويس بهدفين نظيفين.



2- سرس الليان مع القناة



يحل فريق القناة بقيادة تامر مصطفى ضيفأ ثقيلا على فريق سرس الليان بقيادة أسامة حجاج.



يدخل فريق سرس الليان اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 7 نقاط بعد فوزه على فريق النصر بهدف، بينما فريق القناة في المركز التاسع برصيد 5 نقاط بعد هزيمته من فريق الزرقا بهدف دون رد.



3- الزرقا مع بورتو السويس





يلعب فريق الزرقا بقيادة طارق الصاوي مع فريق بورتو السويس بقيادة أشرف توفيق، بستاد الجيش السويس، حيث يحتل الزرقا وصافة المجموعة برصيد 7 نقاط بعد فوزه على فريق القناة بهدف، بينما فريق بورتو في المركز السابع برصيد 6 نقاط بعد فوزه على فريق جمهورية شبين بهدف نظيف.



4- منتخب السويس مع الترسانة



يشهد ملعب استاد السويس الجديد مواجهة من العيار الثقيل تجمع فريق منتخب السويس بقيادة أشرف خضر مع فريق الترسانة بقيادة علاء نوح

يدخل الفريقين اللقاء برصيد 6 نقاط، حيث شهدت الجولة السابقة فوز السويس على السكة بهدفين نظيفين، بينما تعادل الترسانة مع المريخ

بهدف لمثله.



5- النصر مع طنطا



يواجه فريق النصر بقيادة سيد عيد نظيره فريق طنطا بقيادة رضا عبد العال، يدخل فريق النصر اللقاء وهو في المركز الثامن برصيد 5 نقاط بعد هزيمته من فريق الزرقا بهدف، بينما فريق طنطا في المركز الرابع عشر برصيد نقطتين بعد تعادله مع فريق بتروجت بدون أهداف.



6- المريخ مع بتروجت

يلتقي فريق المريخ على ملعبه بقيادة أحمد عبد العزيز مع فريق بتروجت بقيادة علاء عبد العال، ويدخل المريخ اللقاء وهو في المركز العاشر برصيد 5 نقاط بعد تعادله مع فريق الترسانة بهدف لمثله، بينما بتروجت في المركز الرابع برصيد 6 نقاط بعد تعادله مع فريق

طنطا بدون أهداف.



7- الداخلية مع كوكاكولا



يقام لقاء الداخلية وكواكولا بملعب الدفاع الجوي، ويدخل فريق الداخلية اللقاء وهو في المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط بعد فوزه على فريق النجوم بهدفين مقابل هدف، بينما كوكاكولا في المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط بعد هزيمته من زد بهدف نظيف.



8- جمهورية شبين مع النجوم



يلتقي فريق جمهورية شبين بقيادة أبو العينين شحاتة مع فريق النجوم بقيادة أمير عزمى، ويقام اللقاء بستاد جامعة المنوفية، ويدخل الفريقين اللقاء برصيد نقطة وحيدة ف يموقف متأزم، بعد هزيمته جمهورية شبين من بورتو، بهدف وسقوط النجوم أمام الداخلية بهدفين مقابل هدف.



ترتيب المجموعة الثانية



1- زد اف سى 8 نقاط

2- الزرقا 7 نقاط

3- سرس الليان 7 نقاط

4- بتروجت 6 نقاط

5- منتخب السويس 6 نقاط

6- الترسانة 6 نقاط

7- بورتو السويس 6 نقاط

8- النصر 5 نقاط

9- القناة 5 نقاط

10- المريخ 5 نقاط

11- الداخلية 5 نقاط

12- كوكاكولا 4 نقاط

13- السكة الحديد 3 نقاط

14- طنطا نقطتين

15- النجوم نقطة

16- جمهورية شبين نقطة

